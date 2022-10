Com aquisições e novas lojas, Fortbras, do Advent, vai faturar R$ 2,7 bi

Com a compra de concorrentes e expansão da rede de lojas, a Fortbras, principal aposta do fundo americano Advent no setor de autopeças no Brasil, deve chegar este ano a um faturamento de R$ 2,7 bilhões, crescimento perto de 22% em relação a 2021. Comprada em 2016 com apenas 18 lojas, a varejista chegará hoje, 19, à sua unidade de número 200, aberta em São João Del Rey (MG).

Empresa se tornou a maior do varejo de autopeças

A Fortbras já fez cinco aquisições desde 2016 e vem inaugurando uma média de 30 novas unidades por ano. Mesmo nesse ritmo de expansão, que a tornou o maior do varejo de autopeças no Brasil, a companhia ainda tem participação de mercado de apenas 2,3%, o que mostra como o segmento é pulverizado e tem espaço para mais negócios. Por isso, a tese do investimento do Advent no mercado de autopeças passa pela consolidação desse setor.

