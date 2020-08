Com aval do BC, Cielo está pronta para testes do WhatsappPay

Mais avançada na nova solução de pagamentos, a Cielo estaria pronta para retomar os testes do WhatsApp Pay, tão logo o Banco Central (BC) liberasse a nova funcionalidade. A previsão é de que isso aconteça ainda hoje. A definição de uma data para que a operação comece, contudo, está nas mãos das bandeiras de cartões Visa e Mastercard. No dia 23 de junho, o BC suspendeu a solução, sob a alegação de que era preciso se debruçar mais sobre alguns pontos como competição e privacidade dos dados. O Brasil foi o primeiro país escolhido pelo WhatsApp para estrear no mercado de meios de pagamentos, em uma parceria com Cielo, Banco do Brasil e Nubank. Procurada, a Cielo disse que, por ora, não recebeu qualquer informação a respeito do tema.

Bigtechs. A liberação no País ocorre na mesma semana em que o fundador do Facebook – dono do WhatsApp – foi interrogado por 5 horas ao Senado dos Estados Unidos. Um dos pontos centrais do questionamento foi a segurança dos usuários, especialmente após o caso do Cambridge Analytica. A promessa do chefe da bigtech foi de mais investimentos em segurança.