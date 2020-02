Com Braskem no Novo Mercado, Petrobrás abre porta para saída da empresa

A Petrobras está debruçada em levar a Braskem ao Novo Mercado, segmento de maiores exigências de práticas de governança corporativa da B3, como um primeiro passo efetivo para preparar terreno para sua saída da petroquímica, por meio de uma oferta subsequente de ações (follow on). Terminada a migração ao segmento mais exigente da Bolsa – que exigirá a extinção dos papéis sem direito a voto, os preferenciais -, a companhia seguirá para a oferta. Ela vai marcar a saída integral da Petrobrás, que possui 47% das ações ordinárias e 22% das preferenciais, da petroquímica. Apesar da ação da Braskem não estar em um bom momento, com queda acumulada de 33% em 12 meses e cotada a R$ 34,40, a estatal venderá o ativo com bastante lucro. Nos livros contábeis da petrolífera, a ação está marcada em R$ 10.

Por partes. Já começa a ser desenhada, mesmo que de maneira informal, uma programação para essa rota de saída da petroleira. Uma das iniciativas é a conclusão da negociação do contrato de nafta que vence no fim do ano, com o objetivo de tirar a pressão sob o preço do papel. A nafta é a principal matéria-prima da indústria petroquímica e fornecida pela Petrobrás.

Efeito. Assim, a Odebrecht, que detém 50,1% das ações com direito a voto e 22,9% das preferenciais da companhia, pode ter de aguardar mais algum tempo para vendê-la. A Braskem tem sido o “calcanhar de Aquiles” nas negociações com credores, em meio a sua recuperação judicial. A espera garantiria à Odebrecht mais dinheiro no caixa, com a venda de seu melhor ativo. Em até três anos, período que vinha negociando com os bancos credores a venda da Braskem, o atual ciclo de baixa do setor petroquímico, por conta da elevada oferta de resinas, deverá ter se recuperado.

Eterno retorno. Essa, contudo, não é a primeira vez que as discussões para a ida da Braskem ao Novo Mercado e oferta de ações para saída da Petrobras ocorrem. Em 2018, a Braskem chegou a anunciar ao mercado sua intenção de converter suas ações preferenciais em ordinárias e migrar para o segmento “premium” da Bolsa. Internamente, já havia conversas para a realização da oferta de ações. No entanto, o interesse da petroquímica holandesa LyondellBasell para aquisição da Braskem – que não se concretizou – acabou deixando os planos de follow on de lado. Procuradas, Braskem, Odebrecht e Petrobras não comentaram.

Notícia publicada no Broadcast no dia 04/02/2020, às 15:27:35

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter