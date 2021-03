Com captação de até R$ 7 bi, Dasa deve abrir fase histórica de ofertas de ações na Bolsa

A reestreia da Dasa Diagnósticos na Bolsa está sendo cotada para inaugurar a próxima fase de ofertas, com os valores das ações começando a ser conhecidos em março e abril. A fila para análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não para de crescer e já soma 45 operações. Em paralelo, os bancos acumulam pedidos de cotação para prestação de serviço para novas transações. A Raízen, do Grupo Cosan, está em conversas com várias instituições, apurou o Broadcast, para uma oferta de 15% de sua atual base de ações. A transação é estimada entre R$ 8 bilhões e R$ 13 bilhões. Como o processo está no início, porém, é possível que a oferta escorregue para o terceiro trimestre.

Restrita a grandes investidores, processo da Dasa é mais curto

Um dos motivos da chegada da Dasa primeiro é o fato de a oferta estar restrita a investidores institucionais e com um rito regulatório mais curto. A oferta deve movimentar entre R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões. Na coordenação da operação estão Bradesco BBI, o Banco BTG Pactual, o Bank of America Merrill Lynch, Credit Suise, Morgan Stanley, Safra, Santander e Itaú BBA. Com ela, a expectativa é que a próxima janela chegue a um total de R$ 50 bilhões, o que seria o maior volume para uma temporada de captações.

Desde segunda-feira, outras cinco companhias protocolaram na CVM pedidos de análise de oferta de ações (IPO, na sigla em inglês): Bionexo, Grupo Avenida, Infracommerce, Rio Alto Renováveis e Rio Energy Participações. O Broadcast apurou que mais empresas irão ingressar com pedidos para serem listadas em bolsa em breve, entre elas a companhia chilena de varejo Cencosud, a CBO, do setor de navegação, a Athena, de saúde, e a CMA do setor agroindustrial.

