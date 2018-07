Com Colômbia, Citi conclui transferência de ativos do varejo

O Citi acaba de concluir a transferência da sua operação de pessoa física na Colômbia, colocando um ponto final na estratégia de desinvestimento das operações de varejo, que inclui Brasil e Argentina, anunciada há pouco mais de dois anos. Desde o último final de semana, o negócio já está de fato nas mãos do Scotiabank Colpatria.

Por aqui…

No Brasil, o Citi vendeu sua operação de varejo para o Itaú Unibanco por R$ 710 milhões. A expectativa do banco era concluir a integração ainda no primeiro semestre deste ano. Na rede de agências, esse processo já foi concluído, mas no segmento de cartões ficará para a segunda metade de 2018.

Los hermanos

Já na Argentina, quem levou os ativos de varejo do Citi foi o Santander. Lá, a transferência da operação do Citi também já foi concluída. O banco espanhol disputou ainda a operação brasileira, mas foi desbancado pelo Itaú.

Alvo

Agora, o Citi segue debruçado em crescer suas operações de atacado, que incluem banco de investimento, gestão de recursos, crédito, no Brasil, Argentina e Colômbia. O único mercado em que manteve o balcão de varejo foi o México, no qual segue investindo. Recentemente, desenhou uma parceria em seguros com a gigante americana Chubb Seguros (ex-Ace).

