Com compra da RD Station por R$ 1,8 bi, Totvs faz maior aquisição privada em tecnologia no País

Depois de perder a compra da Linx numa longa batalha com a Stone, a Totvs deu o troco e venceu a disputa com a Locaweb pela RD Station. A compra do controle majoritário da empresa de marketing digital, por R$ 1,861 bilhão, é a maior aquisição privada de uma empresa de tecnologia no mercado brasileiro. A Linx foi vendida por R$ 6,7 bilhões, mas tinha o capital aberto em Bolsa.

Para Dennis Herszkowicz, CEO da Totvs, a transação junta a maior companhia de tecnologia e software como serviço (SaaS) do Brasil com a pioneira de marketing digital.

“É a união de duas empresas líderes no mercado de tecnologia e um marco para consolidar um ecossistema de tecnologias B2B (empresas para empresas) no Brasil e no mundo”, diz Herszkowicz, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

A RD Station estava no radar da Totvs desde que Herszkowicz chegou à empresa, no fim de 2018. A estratégia era consolidar a companhia como um pilar de “business performance” (desempenho de negócios). “O nome da RD surgiu automaticamente, quando estabelecemos essa estratégia dos pilares”, diz ele.

Fundada em 2011, a RD Station tem receita líquida prevista de R$ 206 milhões para 2021, o que representa crescimento médio de 46% desde 2016. Hoje, a RD tem 2 mil clientes, incluindo agências de marketing digital, que representam quase 40% das vendas.

RD Station tem ferramenta de marketing e de vendas

A startup tem dois produtos principais: o RDStation Marketing, ferramenta de automação da comunicação, e o RDStation CRM, voltado para a área de vendas.

Segundo Herszkowicz, as negociações foram complexas, pela pulverização do controle acionário da RD Station, investida por diferentes de fundos que fizeram aportes de venture capital. A transação envolveu a saída de todos os fundos da empresa: Riverwood Capital, Astella Investimentos, DGF Investimentos, Redpoint eventures, TPG e Endeavour Catalyst, além de compra parcial da participação dos sócios fundadores, deixando o controle da Totvs em 92% do capital social.

Fundadores continuarão tocando negócio

“Os fundadores Eric Santos, Guilherme Lopes, Bruno Ghisi, André Siqueira e Pedro Bachiega vão continuar na RD Station e tocando os negócios como sempre, lá em Florianópolis”, afirma Herszkowicz. De acordo com ele, os dois negócios têm sinergias naturais, como potencial de venda cruzada.

Os R$ 1,861 bilhão que a Totvs irá desembolsar na transação implica em um valor de mercado de R$ 2 bilhões para a RD – que Herszkowicz considera justo. Ele nega que tenha acontecido um “leilão” pela startup com a Locaweb.

A Totvs planeja emitir dívida pra financiar a transação, mas Herszkowicz não dá detalhes de como a operação será feita, se haverá emissão de debêntures, mas estima que a alavancagem da empresa deve ficar em cerca de duas vezes a dívida líquida sobre a geração de caixa. “Um patamar aceitável na minha opinião e do conselho da empresa levando em conta que a operação vai se pagar rapidamente com o potencial de crescimento da RD dentro da Totvs”, diz.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 09/03, às 21h36.

