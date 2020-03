Com coronavírus, consultas de fretamento de aviões na Líder crescem 12%

O pânico causado pelo coronavírus tem estimulado o mercado de aviação executiva. Na Líder Aviação, as cotações para fretamento de jatos e aviões ficaram 12% acima da média, nesta semana. A empresa também tem investido na prevenção com cartilhas e campanhas internas, para tentar minimizar os riscos aos passageiros que não conseguem cancelar viagens, mesmo com a epidemia.

