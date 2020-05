Com crescimento de home office, ataques cibernéticos crescem 131% em março

Com mais gente em casa por causa do covid-19, os ataques de vírus virtuais aumentaram substancialmente no Brasil. Por consequência do uso do phishing (links maliciosos para roubo de dados), a Fortinet, empresa de segurança cibernética, identificou aumento de 131% na incidência de vírus em março em comparação ao mesmo período de 2019. No mundo, houve uma média de 600 novas campanhas de phishing por dia.

