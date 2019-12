Com crescimento do mercado de dívidas, Bank of America se estrutura para oferecer debêntures a clientes

O Bank of América (BofA) está estruturando sua área de mercado de capitais para começar a assessorar empresas para captação de dívida no mercado local. O banco norte-americano, que já tateou a área no passado, quer aproveitar o novo momento do mercado de debêntures, que são títulos de dívida. Com a queda do juro e a menor participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no financiamento das empresas, investidores e empresas têm entrado com mais força nesse segmento. A intenção do BofA não é atuar em escala, mas ter essa opção na prateleira de serviços aos seus clientes. Inclusive, a instituição trouxe Pedro Campos, do JPMorgan, para coordenar a área.

Foco no exterior. Atualmente, o BofA coordena apenas operações de captação externa por meio da emissão de bonds, que são títulos de renda fixa no exterior. No ranking de coordenadores de captações externas, a instituição ocupa o oitavo lugar. No exterior, foram emitidos R$ 94,7 bilhões em bonds pelo Brasil de janeiro a novembro. No mesmo período, o total de debêntures emitidas atingiu o recorde de R$ 153 bilhões. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima).

