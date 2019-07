Com demanda, BR pode puxar preço de ação em follow on para R$ 24

Com a demanda pela ação na oferta subsequente (follow on), a BR Distribuidora espera puxar o preço da ação para R$ 24. Nesse patamar, o livro está em cerca de 70% coberto. Ao valor de R$ 23,50, a empresa já tem demanda suficiente para emplacar a oferta e, em R$ 23, as ordens dos investidores superam em duas vezes a oferta. O papel da BR fechou o dia em R$ 25,50, com queda de 2,86%.

Porta de saída. A oferta servirá para que a Petrobrás diminua sua participação e deixe de ser a controladora da rede de combustíveis. A demanda no mercado está apoiada na expectativa de que, sem controle estatal, a companhia conseguirá aumentar sua rentabilidade. A ação no follow on da BR Distribuidora será precificada nesta terça-feira, dia 23. Procurada, a empresa não comentou o assunto.

