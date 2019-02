Com demanda de R$ 5,5 bi, Cosan levanta R$ 1,7 bi para financiar OPA da Comgás

A Cosan atraiu demanda de mais de três vezes ou R$ 5,5 bilhões ontem para sua emissão de debêntures, cujos recursos vão financiar a oferta de compra de ações para fechar o capital da Comgás, sua controlada. Foram captados R$ 1,7 bilhão e, com o elevado interesse dos investidores em ficar com os papéis, a taxa de remuneração para os investidores caiu da proposta de 109% para 106% do CDI. A OPA ocorre no próximo dia 8 de março. A Cosan não comentou.

