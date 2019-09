Com demanda fraca, Banrisul anuncia units para aumentar atração

Pouco antes de precificar sua ação na oferta subsequente anunciada na semana passada e diante de fraca demanda entre investidores, o Banrisul decidiu anunciar ao mercado, em plena noite de domingo, dia 15, intenção de criar um programa de emissão de certificados de depósito de ações (units). Com isso, a intenção seria prover liquidez às ações ordinárias, na tentativa de destravar o interesse do mercado pela oferta

Céticos. Mesmo assim, a percepção geral é de que dificilmente os minoritários do banco gaúcho aceitariam essa estrutura, visto que a interpretação é de que o governo estadual, controlador do banco, não tem o que oferecer em troca dessa mudança. Em outras estatais que passaram por movimento semelhante, os minoritários exigiram alteração no Estatuto para prover maior segurança jurídica, o que não se aplicaria no caso do Banrisul.

Arrumando a noiva. Em fato relevante, o banco gaúcho explica que o movimento só será feito caso a oferta de ações tenha sucesso e se o programa for aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, que será convocada se a operação sair do papel. Na oferta, o governo do Rio Grande do Sul tenta vender ações ordinárias do banco, que correspondem a uma fatia excedente ao controle. No entanto, esse papel não tem liquidez. Procurado, o Banrisul não comentou.