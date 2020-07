Com demanda por diversificação, BV Asset lança fundo de bonds brasileiros

Com o juro zero empurrando investidores para a diversificação, o BV Asset lança no próximo mês um novo fundo, voltado a títulos de dívida emitidos por companhias brasileiras no exterior (bons). A expectativa da gestora é que o fundo alcance rapidamente R$ 50 milhões em captações.

Estratégia. As aplicações serão em reais e os títulos virão de 10 a 15 companhias de primeiríssima linha, que captam recursos no mercado externo, oferecem bom retorno e baixo risco. A ideia é que sejam adquiridos bonds no mercado secundário com prazo médio de vencimento entre um e quatro anos.

Rede. Com o fundo sendo constituído no Brasil, ele terá proteção contra a variação cambial, ou seja, o investidor não fica exposto a oscilação da moeda norte-americana. O público alvo são investidores mais sofisticados e com bolso mais fundo. Este ano, as empresas brasileiras já levantaram mais de US$ 17 bilhões lá fora e a expectativa do mercado é que o total captado por meio da emissão de bonds alcance o mesmo patamar do ano passado, quando foram movimentados US$ 33 bilhões.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 29/07/2020

