Com demanda por microcrédito, SuperSim mira 1 milhão de usuários

Com a pandemia afetando a economia, o microcrédito, principalmente para as classes C e D, tem tido cada vez mais demanda. Na SuperSim, fintech de microcrédito, os empréstimos cresceram em 20 vezes apenas em novembro de 2020 em relação ao observado no fim de 2019. Os pedidos de crédito recebidos já somam cerca de 100 mil por mês. A fintech, que inicialmente era voltada a empréstimos sem garantia, fez um lançamento para mitigar os riscos diante do momento de incerteza e passou a aceitar o celular do cliente como garantia. A meta da SuperSim é alcançar um milhão de tomadores de crédito nos próximos anos.

