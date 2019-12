Com desemprego, Brasil bate recorde de abertura de novas empresas em outubro

O Brasil registrou um recorde histórico na abertura de novas empresas em outubro. Ao todo foram 307.443 novos empreendimentos no mês, segundo dados da Serasa Experian, que serão divulgados hoje, dia 19. No acumulado do ano até outubro o número ultrapassou 2,6 milhões, valor que já supera todo o ano de 2018, quando chegou em 2,5 milhões. Uma das razões, contudo, é a geração de emprego formal ainda muito lenta no País, levando os empreendedores a correrem para se formalizarem para ter mais opções de trabalho.

