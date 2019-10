Com desemprego, número de microempreendedor cresce 13% no terceiro trimestre de 2019

Com o desemprego elevado no Brasil, o número de microempreendedores segue crescendo. No terceiro trimestre, o número de Microempreendedor Individual (MEI) subiu 13% em relação aos três meses anteriores, de acordo com dados da Boa Vista, que serão divulgados hoje. Para os demais tipos de empresas, o aumento de aberturas foi de 6,8% no mesmo período. No total, o número de novas empresas no País cresceu 11,5% no intervalo analisado na relação trimestral.

