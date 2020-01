Com desemprego, número de microempreendedores sobe 23,1% em 2019

Com o desemprego elevado no Brasil, o número de microempreendedores segue crescendo. No ano passado, o número de MEIs (Microempreendedores Individuais) subiu 23,1% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Boa Vista, que serão divulgados amanhã, dia 23. No geral, o número de novas empresas cresceu 18,1% em 2019 frente ao ano anterior. O levantamento mostra que o setor de Serviços representou 61,8% da abertura de empresas no Brasil ano passado.