Com dólar a R$ 4,00, buscas sobre a moeda disparam

A subida do dólar nas últimas semanas, encostando na casa dos R$ 4,00, fez disparar as buscas sobre a moeda norte-americana no Google. Ontem, dia 22, inclusive, foi o pico de interesse sobre o tema no País. Nas duas últimas semanas, a procura de assuntos relacionados à moeda mais que dobrou, com aumento de 121% no período, segundo o Google.

Por quê? Dentre as principais perguntas feitas no buscador sobre a moeda nos últimos 14 dias, estão: Quanto está o dólar? Quando o dólar vai baixar? Por que o dólar subiu? Por que o dólar sobe?