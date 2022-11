Com dólar alto, compra de enxoval no exterior perde força e área kids chega a 15% na Privalia

Desde que o controlador da companhia desistiu, primeiro da abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) da marca e, depois, da venda, a Privalia tem buscado colocar em prática suas estratégias de crescimento e avanço em novas categorias. Uma das que tem chamado a atenção é a de moda e artigos infantis e itens de enxoval.

Com um crescimento de 67% em 2021, o segmento de moda infantil passou a representar 14,43% dos negócios da Privalia, outlet online que conta com 17 milhões de clientes cadastrados e cerca de 500 mil pedidos mensais em diversas categorias de produtos. Já em 2022, a fatia ‘Kids’ respondia por 14,47% das vendas, até o último dia 30 de setembro.

Pandemia e câmbio desestimularam compras lá fora, diz empresa

Para a empresa, o isolamento imposto pela pandemia e o dólar alto desestimularam o hábito brasileiro de fazer enxoval infantil fora do país.

A plataforma afirma que, em média, são feitas 70 campanhas mensais no formato relâmpago, com descontos de até 85% em 54 marcas como Tip Top, Levis Kids, Reserva Mini, Colcci Fun, Lilica e Tigor, Luluzinha Oliver, Green, Chicco, entre outras.

As opções vão desde bomba de extração de leite e sutiã de amamentação a carrinhos e cadeirinhas, chocalhos, mamadeiras e enxoval completo. Os planos da Privalia ainda incluem a ampliação de parcerias nos segmentos de puericultura, brinquedos e lazer infantil.

Companhia entra no setor de turismo

Em agosto, a companhia resolveu expandir suas ofertas para o setor de turismo em parceria com a agência virtual de viagens Zarpo. Segundo a empresa, no primeiro ano, essa nova área de vendas deve responder por 3% de toda a receita da Privalia no País. A receita líquida da Privalia somou R$ 209 milhões no primeiro trimestre do ano, depois de fechar 2021 em R$ 967 milhões. Desde então, a Privalia não divulgou mais seus números trimestrais, pois deixou de ser uma empresa aberta.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 04/11/2022, às 11h33

