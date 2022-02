Com duplo aporte do Bradesco, 4i, de Juan Jensen, inicia nova captação

Uma ferramenta que ajuda a Hering a prever as vendas por região do País e a definir onde abrir ou fechar lojas ou centros de distribuição. Ou a M. Dias Branco a decidir o reajuste de preços dos alimentos que fabrica, afetados pelo distúrbio nas cadeias de produção na pandemia, tendo em vista a sensibilidade a aumentos em cada local do Brasil. Com dois aportes do Bradesco, a startup 4Intelligence, ou 4i, como é chamada pelos fundadores, desenvolveu um programa de inteligência artificial usado pelas empresas acima, e outras grandes, como Coca-Cola, Volvo, Samsung e o próprio banco. Agora, começou nova rodada de captação, a série A (quando uma startup prova que sua ideia é viável e pode ganhar escala), que pode chegar a R$ 25 milhões.

A 4i chamou atenção de um fundo de venture capital do Bradesco. Em 2020, recebeu investimento de R$ 4 milhões. No ano passado, foram outros R$ 10 milhões. De lá para cá, seu faturamento cresceu seis vezes e os funcionários passaram de 23 para quase 100. Criada por economistas, já abriga mais engenheiros e prevê faturar R$ 15 milhões em 2022.

Entre os sócios da 4i está o economista Juan Jensen, sócio da consultoria econômica 4E, dissidência da Tendências. Ele e seus colegas tiveram a ideia de criar a 4Intelligence em 2016, para dar suporte à consultoria. Com o crescimento, a situação se inverteu e hoje a 4E é um departamento de pesquisa econômica da 4i.

Segundo Jensen, o dinheiro do Bradesco foi usado para profissionalizar a empresa e desenvolver produtos. Em março, um dos lançamentos permitirá ao usuário fazer seus próprios modelos, a partir do algoritmo da 4i. A empresa já está em conversa com fundos – nacionais, principalmente. Os estrangeiros devem ficar para a série B, quando a companhia tiver mais musculatura.

A série A deve ser concluída em julho. A ideia é usar o dinheiro para estruturar um time de vendas. Até agora, os grandes clientes da 4i vieram da relação dos próprios economistas como consultores na 4E.

A startup usa algoritmos que permitem testar milhares de versões de um modelo de previsão. A ideia é buscar exatidão em previsão de vendas, estoque, produção e safra, entre outras possibilidades. Também utiliza leituras de imagens de satélites para fazer modelos.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 17/02/22, às 16h25.

Contato: colunabroadcast@estadao.com