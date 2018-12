Com emissão de R$ 1,2 bi, Itaú Unibanco estreia no mercado de LIG

O Itaú Unibanco emitirá hoje R$ 1,2 bilhão em Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), similares aos covered bonds no exterior, marcando sua estreia neste mercado. Na mira, investidores pessoas físicas de alta renda, uma vez que esses títulos contam com isenção fiscal. Os papéis, conforme antecipou na semana passada a Coluna do Broadcast, contam com rentabilidade de 96% do CDI líquido e prazo de 3 anos.

Potencial. Ainda engatinhando no Brasil, o mercado de LIG começa a ganhar mais corpo. Antes do Itaú, apenas o Santander Brasil havia emitido, mas outros bancos já demonstram interesse. Eric Altafim e André Gailey, ambos diretores do Itaú BBA, acreditam que, com o crescimento do mercado imobiliário nos próximos anos, a necessidade de funding para o segmento, que depende, principalmente, da poupança, será de dezenas de bilhões de reais. A LIG, neste contexto, fará toda a diferença.

