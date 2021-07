Com emissão de US$ 4 bi, italiana Enel faz maior captação com titulo ESG

A italiana Enel levantouem títulos de dívida relacionados a compromissos de sustentabilidade (), ou sustainability linked bonds (SLB), do mercado internacional. A emissão representa a maior transação vinculada à sustentabilidade já precificada no mercado de renda fixa, assim como a maior operação financeira de renda fixa sustentável do ano até hoje por um emissor corporativo. O interesse dos investidores no exterior por esse tipo de papel fica claro na demanda que a companhia obteve na operação, de

As metas de desempenho assumidas pela Enel no novo bond se referem à redução do montante de gás efeito estufa e contribuem para obtenção dos objetivos de sustentabilidade da Organização das Nações Unidas (ONU). Para se alinhar às metas da ONU, a Enel revisou em outubro do ano passado o escopo do grupo de emissão direta de gás efeito estufa até 2030, prevendo uma redução de 80% em relação a 2017.

A emissão foi quebrada em quatro tranches e têm gatilhos de elevação do juro pago ao investidor caso não sejam cumpridas as metas com as quais a Enel se comprometeu. A tranche mais longa soma US$ 750 milhões e vence em 2041, pagando juro de 2,875%, que poderá subir para 2,957% a partir 2030.

Os recursos serão usados para a recompra de bonds convencionais da companhia, no total de US$ 6 bilhões, com o que a Enel pretende alcançar a meta de elevar para 48% de sua dívida relacionada ao ESG. Em 2030, a o porcentual deve chegar a 70%. Nesse sentido, a italiana foi também responsável pela tomada junto a 35 bancos da maior linha de crédito condicionada ao cumprimento de uma série de indicadores socioambientais, de 10 bilhões de euros.