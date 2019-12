Com emissão do Daycoval, bancos quase dobram captações no exterior em 2019

Com a emissão bem sucedida de US$ 350 milhões do Banco Daycoval na sexta-feira, dia 06, quatro bancos levantaram US$ 2,2 bilhão no exterior com emissão de bonds este ano. Além do Daycoval, acessaram o mercado de dívida estrangeiro o Itaú Unibanco (US$ 500 milhões), o BTG Pactual (US$ 500 milhões) e o Banco Votorantim (US$ 850 milhões). Em 2018, dois bancos – o BB e o Itaú – captaram US$ 1,4 bilhão.

Na fila. A expectativa é de que as instituições financeiras brasileiras continuem acessando o mercado externo, diante da agenda pesada de vencimentos de bonds previstos para os próximos anos. Do total de US$ 36,1 bilhões desses papéis que circulam no mercado de dívida externo, US$ 18,7 bilhões vencem entre 2020 e 2022. Na lista de bancos com compromissos no ano que vem estão ABC Brasil, Banco do Brasil, Bradesco, Banco Votorantim, Banco Pan, Bonsucesso, BMG, BTG Pactual, Itaú Unibanco e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

