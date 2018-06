Com exames simples, Pague Menos quadruplica serviço de clínica em farmácia

Coluna do Broadcast

Terceiro maior grupo de farmácias do País, a Pague Menos aumentou em 4,5 vezes o número de atendimentos clínicos em suas lojas. O negócio, que oferece serviços simples, como testes de pressão ou glicemia, vem sendo uma aposta da empresa. O grupo varejista já implantou o serviço em 655 das suas mais de mil lojas. Em 2017, a rede fez quase 1,4 milhão de atendimentos. A realização de determinados serviços de saúde em farmácias é uma estratégia crescente no setor. No ano passado, por exemplo, a rede das drogarias Raia e Drogasil começou a oferecer vacinas. //DAYANNE SOUSA

