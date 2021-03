Com fase vermelha em SP, shoppings fechados no País serão 305

A entrada de São Paulo para a fase vermelha, com a imposição de restrições ao funcionamento do comércio, vai acertar em cheio o setor de shopping centers, uma vez que o Estado concentra cerca de um terço do total de estabelecimentos do País.

Em todo o País, shoppings estão com portas fechadas

Dos 601 shoppings do Brasil, já estão fechadas 140 unidades, espalhadas por diferentes municípios de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul mais o Distrito Federal.

Esse número vai subir para 305 a partir de sábado, 6, considerando o anúncio feito esta semana pelo governo de São Paulo, e também a continuidade das restrições nas demais regiões, de acordo com cálculo da Associação Brasileira de Shopping Centers. (Abrasce).