Com fatias na PetLove e no St. Marche, fundo dos EUA tem empresa de ‘cheque em branco’ para AL

Mais uma empresa de “cheque em branco” constituída nos EUA tem o mercado brasileiro no radar para encontrar um negócio promissor. O fundo de private equity americano L Catterton lançou uma oferta para levantar US$ 200 milhões e aplicar numa aposta da América Latina. O grupo já conhece bem o País. Tem entre seus investimentos aportes feitos na PetLove, no supermercado St. Marche e na rede de depilação Espaçolaser.

O mercado americano viu uma explosão das chamadas empresas de “cheque em branco” neste ano. Nessa modalidade, investidores aplicam recursos sem saber qual negócio receberá os aportes. Eles apostam na experiência dos chamados patrocinadores para encontrar uma empresa promissora com a qual fazem uma fusão, para então abrir capital nos EUA, principalmente na Nasdaq. Neste ano, mais de US$ 100 bilhões foram levantados para a categoria.

Fundo tem US$ 28 bilhões sob administração

O L Catterton administra US$ 28 bilhões em recursos e tem como acionista minoritário a LVMH, o maior conglomerado global de luxo, dona de marcas como Fendi e Louis Vitton.

Embora não especifique o setor em que buscará a oportunidade, o fundo diz que a empresa de “cheque em branco” para a região latina afirma que não investirá nos setores imobiliário e de óleo e gás. Entre outros investimentos feitos pelo grupo na região estão ainda a Despegar, grupo argentino dono do Decolar.com no Brasil.

