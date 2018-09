Com foco em plano de saúde premium, Bupa prevê crescimento de dois dígitos

Mesmo em meio ao encolhimento do mercado de planos de saúde este ano, o Brasil tem pequenos nichos de crescimento. Atuando num mercado considerado “premium”, a companhia de origem britânica Bupa prevê crescer dois dígitos este ano, ritmo próximo dos 17% de alta no faturamento obtido em 2017. A empresa é dona da Care Plus, operadora adquirida no ano passado. Vende planos para quem busca cobertura médica fora do Brasil, caso de executivos expatriados. Um dos motores da expansão, diz o presidente da Bupa Global Latin America, Moses Dodo, é que os planos atendem empresas que ainda estão contratando no Brasil, caso de companhias do setor de tecnologia e alguns segmentos do setor financeiro e da advocacia.//DAYANNE SOUSA

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real