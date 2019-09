Com foco na menor renda, Caixa bate marca de 500 mil cartões sem anuidade

A Caixa Econômica Federal atingiu a marca de 500 mil cartões de crédito sem anuidade emitidos dentro da estratégia da nova gestão de priorizar a população de menor renda. Do total, 350 mil são de crédito consignado – aqueles com desconto em folha de pagamentos, voltado a aposentados e pensionistas do INSS. Os outros 150 mil são para o público em geral e também não contam com anuidade.

Até 20 milhões. Os planos da Caixa no segmento de cartões são ambiciosos. Essa é uma das áreas em que o banco quer abrir capital e listar na bolsa em 2020. Em crédito consignado, a meta da nova gestão é atingir 10 milhões de plásticos em quatro anos, abrindo uma frente de negócio até então não explorada pela instituição. Na soma de todas as áreas, a Caixa mira 20 milhões de novos cartões. Enquanto negocia parcerias, o banco planeja ampliar seu portfólio a novos públicos.

