Com guerra, mineradoras de ouro da Bolsa de Toronto com operações no Brasil sobem

As ações de mineradoras – especialmente as que exploram ouro – dispararam com a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Na TSX (Toronto Stock Exchange), na qual estão 43% das mineradoras listadas do mundo, a Aura Minerals, com produção no Mato Grosso, subiu mais de 11% nos últimos 30 dias. Já a Eldorado Gold Corp, que atua em três países além do Brasil, e canadense Belo Sun, com projeto no Pará, e superaram altas de 27% e 7% respectivamente.

Mineradoras de lítio, usado em baterias de carros elétricos, dominaram altas em 2021

No TSXV (para empresas emergentes), a tendência se repetiu para algumas mineradoras da área. A Cabral Gold, que explora ouro na região do Tapajós, subiu quase 23% no último mês, por exemplo. A TriStar Gold, que tem projeto no Pará, teve alta de 6,67%. Em 2021, a maior parte das altas do setor de mineração esteve ligada a novas tecnologias. Entre as dez empresas que mais se valorizaram no ano passado, quatro exploram lítio, usado na fabricação de baterias de carros elétricos e aparelhos portáteis.

