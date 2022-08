Com inflação e juro alto, empresas preveem crescimento nos calotes

Inflação e juro alto estão impactando na capacidade de pagamento de fornecedores de um grande número de empresas. A segunda edição do Relatório sobre Pagamentos no Brasil realizado pela Intrum, empresa europeia de cobranças, mostrou que 77%, de um universo de 700 empresas, receberam pedidos para renegociar os prazos de pagamento para períodos maiores do que nos últimos 12 meses.

Das empresas que receberam solicitação de renegociação, 70% concordaram. Além disso, 66% acreditam que o risco de atraso ou calote nos pagamentos irá aumentar nos próximos 12 meses.

O impacto previsto dos atrasos está na capacidade de continuar crescendo seus negócios para 54% delas. Das 700 companhias que participaram do estudo, 521 são pequenas e médias e 179 grandes empresas.