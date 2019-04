Com inovabra habitat, do Bradesco, startups superam marca de R$ 600 mi

As mais de 190 startups abrigadas no chamado “inovabra habitat”, espaço de coinovação do Bradesco, alcançaram faturamento de mais de R$ 600 milhões após mudarem para o ambiente que completa um ano. A cifra representa salto de 55% em relação ao ano anterior. Com relação à quantidade de colaboradores, o aumento foi ainda maior, de 60% desde que desembarcaram no espaço, localizado na Av. Angélica, em São Paulo.

#tamojunto. Além das startups, o inovabra habitat conseguiu reunir ainda 70 grandes empresas e oito fundos de investimentos. Em um ano, foram selados mais de 90 contratos entre os ocupantes do espaço.

