Com investimento 40% maior, Outback quer chegar a 99 unidades este ano

A rede de restaurantes Outback Steakhouse está ampliando em 40% os investimentos na inauguração de sete novas lojas. Com esse montante, de R$ 38,5 milhões, a rede deve alcançar 99 unidades espalhadas no País, das 95 que tem atualmente no Brasil. O número de restaurantes inaugurados este ano também supera os cinco abertos em 2018, quando os investimentos somaram R$ 27,5 milhões. Nos primeiros três meses do ano, já foram abertas três novas unidades.

Em casa. No final deste mês, as portas de uma nova unidade deve ser aberta no Shopping Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, e de outros quatro restaurantes até o final de junho, em outros shoppings também do Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Outra aposta da Bloomin’ Brands, que opera a marca, é a sociedade com o Delivery Center, para reforçar o serviço de entrega, para dobrar o número de restaurantes com esta opção, dos nove atuais.

