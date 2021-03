Com IPO, Athena Saúde deve se firmar como nova consolidadora do Nordeste

A Athena Saúde, uma investida do fundo de private equity Pátria, que já desponta pelo ritmo de aquisições, deve se firmar como a próxima consolidadora do setor de saúde no Nordeste após sua capitalização. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) está programa para os ocorrer nos próximos meses.

Voo solo. A companhia deverá, ainda, navegar sozinha após a Hapvida ter que parar – ou ao menos diminuir – o movimento de fusões e aquisições (M&A, pela sigla em inglês). A visão é que a empresa não poderá mais crescer por M&A por causa de restrições que devem ser impostas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A operadora de planos de saúde com sede no Ceará cresceu muito com compras de concorrentes na região Nordeste e também está próxima de virar uma companhia de valor de mercado de R$ 110 bilhões, caminho aberto após o acordo dos termos para a fusão com o também gigante Grupo Notredame Intermédia (GNDI).

Ritmo. A Athena já começa a ter porte. A companhia tem sete hospitais, 47 clínicas e quatro operadoras. Há uma série de ativos na mesa sendo estudados. No final do ano passado, a empresa comprou o Grupo Unihosp, maior operadora de planos médicos do Maranhão. Outra aquisição recente foi o controle do Hospital do Coração, no Rio Grande do Norte. Procurada, a Athena Saúde não comentou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 01/03/2021, às 17:48:19 .

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com