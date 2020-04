Com isolamento social, procura online por ovos de Páscoa cresce 127%

A necessidade de isolamento fez com que as buscas por ovos de Páscoa na internet crescessem 127% na primeira semana de abril deste ano, em relação à primeira semana de abril de 2019, de acordo com o portal de cupons de desconto e cashback Cuponomia. As compras online para a Páscoa também aumentaram em 400% desde o início de março.

