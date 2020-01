Com juro baixo, crédito com garantia de imóvel dá salto em fintech

A fintech Bcredi viu a oferta de crédito pessoal com garantia de imóvel, o famoso home equity no jargão do mercado, dar um pulo de mais de seis vezes em dezembro, frente um ano antes. O motor vem, principalmente, dos juros menores no País e o maior conhecimento dos brasileiros em torno do produto, que mira aqueles com imóveis quitados.

Empurrão

Com o salto no home equity, a novata viu sua carteira de empréstimos quase dobrar no ano passado, encostando nos R$ 700 milhões ante R$ 400 milhões em 2018. As razões para o desempenho foram parcerias com empresas como Loft, Stone, Nexoos, FinanZero, além da presença em meios digitais.

Notícia publicada no Broadcast dia 24/01/2020, às 11:27:49

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter