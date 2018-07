Com lacuna no Brasil, EY aposta em centro de cibersegurança

A consultoria EY está reforçando a sua aposta em cibersegurança no Brasil. Com o objetivo de ajudar empresas na proteção de dados e estratégias, criou um centro de serviços especializado no tema.

Ameaça. Espaço para trabalhar a segurança cibernética no meio corporativo não falta. Levantamento da própria EY mostra que apesar do aumento dos investimentos nesta área, 57% das companhias não têm um programa de inteligência de ameaças ou trabalha informalmente na prevenção de ataques cibernéticos.