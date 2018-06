Com liberação de caminhões, gasto médio em postos sobe 4,7%

Enquanto o varejo ainda andou de lado nesta terça-feira, dia 29, com a manutenção da greve dos caminhoneiros, o setor de postos de combustíveis esboçou reação. O gasto médio em postos subiu 4,7% de terça-feira, dia 28, para ontem, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

Vida que segue

Embora o indicador aponte retração quando comparado a uma terça-feira comum, já é um sinal de que os estragos da greve dos caminhoneiros começam a ser atenuados, com os consumidores reabastecendo seus veículos e retomando a vida normal.

Siga a @colunadobroad no Twitter