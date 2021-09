Com locação de carro elétrico, Osten projeta faturar R$ 500 milhões

A concessionária e locadora de veículos de luxo Osten – que trabalha com marcas importadas como BMW, Jaguar e Land Rover – espera atingir R$ 500 milhões de faturamento neste ano, o que, se confirmado, representará alta de 14% em relação a 2020.

A empresa está há 20 anos no ramo de venda de carros, mas, desde 2019, passou também a trabalhar com aluguel, o que tem ajudado a engrossar a receita. No médio prazo, a locação deve chegar a 20% do faturamento consolidado, sendo os 80% restantes vindos das vendas.

O aluguel das “naves” na concessionária parte de aproximadamente R$ 6 mil por mês, mas pode ultrapassar R$ 20 mil. O luxo é restrito a grandes empresários, executivos do alto escalão e alguns profissionais liberais. A demanda tem sido maior por parte de jovens de alta renda interessados em “experimentar” um carrão em vez de “ter”.

Recentemente, a Osten incluiu no portfólio os veículos elétricos da Tesla, de Elon Musk, e passou a atender um flanco de mercado que estava desguarnecido: o fornecimento de frotas de carros para empresas preocupadas com a emissão de carbono e com as melhores práticas ESG (ambientais, sociais e de governança).

