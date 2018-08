Com mais presença da internet das coisas, TÜV Rheinland mira market share

A TÜV Rheinland Brasil espera ampliar o market share no mercado de certificação de dispositivos da Internet das Coisas no País, dos atuais 5% para 20%, em um período de até três anos. Para chegar nesse ponto, a companhia acaba de investir R$ 3 milhões em seu novo laboratório de testes em compatibilidade eletromagnética, wireless e dispositivos IoT. Além do laboratório, inaugurado em São Paulo, a empresa possui “ labs” dedicados a estas tecnologias em vários países, como Estados Unidos, Suécia, Japão, China e Índia.