Com manutenção da greve dos caminhoneiros, empresas cancelam compromissos

As primeiras horas do oitavo dia da greve dos caminhoneiros reforçou o movimento iniciado na semana passada, de cancelamento de compromissos no meio corporativo. Reuniões, almoços e eventos estão sendo adiados diante da dificuldade de locomoção pela falta de combustível. A adquirente Cielo que realizaria uma coletiva de imprensa amanhã para anunciar novos produtos e tecnologias deve cancelar o evento por do conta do atual cenário do País.

Efeito cascata

Um lançamento de indicadores do setor de educação privada previsto para hoje, dia 29, em São Paulo, também não deve mais ocorrer. Já a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) suspendeu, por prazo indeterminado, a divulgação do balanço de vendas e lançamentos de imóveis do primeiro trimestre, que ocorreria ontem, em São Paulo. (Com Circe Bonatelli e Dayanne Sousa)

