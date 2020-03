Com medo de quebras, Sofisa, Daycoval e Safra limitam crédito com duplicata

Relevante. O mercado de crédito lastreado em duplicatas cresceu 13,5% entre fevereiro de 2019 e janeiro deste ano, para R$ 888 milhões, segundo os dados mais recentes da CRDC, central de registro de duplicatas. Desse montante, R$ 538 bilhões referem-se a operações realizadas no sistema financeiro nacional e o restante é proveniente de factorings e fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC).

Com a palavra. Procurado, o Daycoval afirmou que está operando normalmente e atendendo os atuais clientes na conta garantida, bem como em diversas outras áreas de negócio. No entanto, acrescentou que tem havido queda no volume diário, devido à redução da demanda com a crise. A diretriz para linhas de crédito a novos clientes é de uma análise mais criteriosa e, portanto, demorada, devido ao aumento do risco no novo cenário. O Sofisa informou estar avaliando a evolução das medidas de contenção ao coronavírus tomadas pelos órgãos governamentais e que reagirá conforme as mudanças de cenário. Além disso, confirmou que, no momento, está evitando a abertura de novos relacionamentos de crédito, mas segue trabalhando em parceria com a base de clientes atual, buscando atender cada um de forma personalizada. O Banco Safra não respondeu.

Secou. Menos evidente do que a Bolsa, o mercado de debêntures, no qual empresas buscam dinheiro emitindo papéis de dívida tanto para conduzir seus negócios quanto para investir, também está sob forte pressão. Na compra e venda secundária, os papéis perderam valor e parâmetros de negociação, com o impacto nas companhias provocado pela paralisação dos setores produtivos. Os investidores passaram a exigir maior retorno para comprar debêntures. Em alguns casos, o valor de referência deixou de existir. Com isso, as emissões de novos papéis, previstas para acontecer a partir de março, estão sendo deixadas de lado ou operações sendo fechadas tendo os próprios bancos como compradores.