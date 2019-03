Com melhora nas expectativas, busca por salas comerciais cresce 20% na OLX

Coluna do Broadcast

A expectativa de retomada na economia fez com que tanto os anúncios quanto a procura por imóveis aumentassem em janeiro no site de compra e vendas OLX, quando comparados ao mesmo mês do ano anterior. O número de usuários que consultou anúncios dessa categoria foi 9% maior, enquanto a busca por imóveis cresceu 7%. A maior alta na plataforma, de 20%, se deu na procura por salas comerciais e escritórios, sendo que São Paulo (alta de 23%), Rio de Janeiro (14%) e Minas Gerais (8%) lideraram.

Não compro. A maior parte dos interessados estavam atrás de imóveis para alugar e a busca por esses anúncios cresceu 15%. Só 3% dos que acessaram a plataforma queriam adquirir um imóvel. A quantidade de anúncios, por sua vez, aumentou 53% em janeiro deste ano na comparação com o mesmo mês de 2017. (Cristiane Barbieri)

