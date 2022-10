Com mercado arredio, empresas usam subsidiárias para levantar capital

Ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) de subsidiárias de grandes companhias estão se tornando recorrentes como estratégia de captação de recursos e valorização dos negócios de conglomerados e multinacionais. Conhecida em Wall Street e na Faria Lima como “carve out”, a estratégia foi usada recentemente na abertura de capital da Porsche pela Volkswagen, uma operação de mais de 9 bilhões de euros, apesar do ambiente de volatilidade e crescente aversão ao risco. Entre as latino-americanas, a Natura & Co anunciou que estuda um IPO ou a separação da marca e unidade de negócios de luxo Aesop – e viu a alta de suas ações superar 17% ontem. A Vale também tenta estratégia semelhante com a venda de uma fatia de seu negócio de cobre e níquel, que pode movimentar US$ 2,5 bilhões.

Para o chefe do banco de investimento do JPMorgan no Brasil, Pedro Juliano, esse é um movimento interessante que vem sendo feito pelas empresas neste momento de redução de liquidez e pode inspirar companhias brasileiras a buscarem estratégia semelhante. “É mais uma ferramenta que o mercado brasileiro e da América Latina poderia usar para levantar capital e criar valor”, disse Juliano à coluna. Segundo ele, o processo gera ganho de capital para as matrizes e traz à luz um negócio “escondido” na companhia.

Abertura de capital da Porsche teve forte demanda

No caso da Volkswagen, o valor intrínseco da Porsche, marca de luxo cobiçada pelos investidores do mercado financeiro, não estava refletido na ação da montadora, um dos fatores que estimulou a alemã a abrir o capital da unidade, que teve forte demanda.

Na avaliação do chefe do banco de investimento do Citi Brasil, Eduardo Miras, é preciso ter um ativo relativamente grande dentro da companhia, para realmente destravar valor. Ao mesmo tempo, ele diz que uma companhia própria está sendo criada, com sua governança, presidente e gestão – e é preciso ponderar os custos da estratégia e o valor que cada empresa terá. “A unidade de negócios vai passar a ser uma subsidiária.”

Ambiente para operações é desafiador

Esta semana, a Intel anunciou o IPO da unidade de automóveis autônomos Mobileye. A empresa pretende usar os recursos captados para construir fábricas de chips. Fundada em 1999, a Mobileye tem entre seus clientes as montadoras BMW, Audi e General Motors. Em 2017, foi adquirida pela Intel por US$ 15,3 bilhões. Outro exemplo de “carve out” foi com a seguradora americana AIG, que queria se desfazer de sua subsidiária Corebridge Financial, em um IPO que movimentou US$ 1,68 bilhão em meados de setembro, em Nova York.

Com o mercado americano caminhando para um dos piores anos para IPOs em duas décadas, as operações têm encontrado um ambiente desafiador. A Mobileye esperava lançar a operação com a empresa avaliada em US$ 50 bilhões, mas agora busca um valor abaixo de US$ 20 bilhões. No caso da Porsche, a ação saiu com desconto em relação ao papel da Ferrari, sua concorrente mais próxima listada em bolsa.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 18/10/2022, às 13h01

