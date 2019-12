Com migração de brasileiros aos EUA, operações de câmbio saltam na B & T Global

A B&T Global, braço em Miami do Grupo B&T, viu o número de operações de câmbio saltar na esteira do crescimento da migração de brasileiros para os Estados Unidos. A projeção para este ano é que as operações de câmbio comercial da B&T Global cheguem a US$ 4,7 milhões, e subam para US$ 5,8 milhões no ano que vem. Já as transferências feitas em parcerias com remessadoras devem fechar o ano em US$ 56,1 milhões, e quase triplicar para US$ 157,1 milhões em 2020. A primeira unidade do Grupo fora do Brasil, localizada em Miami, começou a funcionar no ano passado para atender à crescente demanda de seus clientes por serviços na Flórida e em busca de empresas que precisavam de uma base nos Estados Unidos para exportações e importações do Brasil.

