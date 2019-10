Com missão de vender carteira, Serfaty, do conselho do BB, vai para BNDES

O conselheiro independente do Banco do Brasil indicado pelo Ministério da Economia, Marcelo Serfaty, está de malas prontas para ir para outro colegiado: o do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Sócio-fundador do fundo de private equity (que compra participação de companhias) G5 Partners, Serfaty chegará ao banco de fomento com uma missão à frente: ajudar – e acelerar – a venda de ativos, que até aqui tem deixado a desejar. A expectativa é alta desde a chegada de Gustavo Montezano para a presidência do BNDES, que foi seguido por André Laloni, que deixou a Caixa Econômica Federal para assumir a diretoria de Investimentos, Mercado de Capitais e Crédito Indireto. Os bancos de investimento aguardam, com ansiedade, o envio dos primeiros RFPs, os pedidos de propostas, fato que será o sinal de largada para o início da venda de mais de R$ 100 bilhões em ativos detidos na carteira de renda variável do BNDES.

Barulho. Quando Serfaty foi indicado ao Conselho do BB, a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (Anabb) entrou com uma representação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), alegando que seu nome representava conflito de interesse. Procurados, BB e BNDES não comentaram.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter