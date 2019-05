Com nova infraestrutura de iluminação, Carrefour vai economizar 60% em energia

Coluna do Broadcast

O Carrefour no Brasil vai economizar, em média, 60% no consumo de energia e, de quebra, terá ganho de 44% em iluminação. A economia será possível graças à renovação da infraestrutura de iluminação de led em mais de 80 lojas capitaneadas pela Luminae, um dos grandes players de iluminação profissional no Brasil.

Iluminado. A combinação entre economia e ganho de iluminação equivale a um salto de eficiência energética de 227%. Para a implantação do novo sistema, foram instaladas mais de 50 mil luminárias nas lojas do Carrefour. A expectativa é de que o investimento, que não é revelado, será pago em menos de 1 ano e meio.

