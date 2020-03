Com Nubank e Inter, Brasil torna-se quinto maior destino global de investimentos em fintechs

O Brasil tem se consolidado como um importante polo global de novas empresas digitais do ramo financeiro, as fintechs. Levantamento realizado pela consultoria Accenture mostra que o País é o quinto maior destino de investimentos no setor, com aporte de US$ 1,6 bilhão em 2019, o triplo do registrado em 2018. O salto foi impulsionado por dois negócios de grande escala: a aplicação de US$ 400 milhões na maior fintech nacional, o Nubank, e os aportes de US$ 344 milhões no Banco Inter.

Ranking. O volume de investimentos nas fintechs do Brasil em 2019 ficou atrás apenas das empresas de Estados Unidos (US$ 26,1 bilhões), que é o maior mercado global, seguido por Reino Unido (US$ 6,3 bilhões), Índia (US$ 3,7 bilhões) e China (US$ 1,9 bilhão). O Brasil ficou à frente, inclusive, de outros mercados desenvolvidos no campo digital, como Alemanha (US$ 1,5 bilhão) e Austrália (US$ 1,1 bilhão), apontou a consultoria.

