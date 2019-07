Com ofensiva, Cielo ganha mercado frente a Rede e Getnet

A Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, conseguiu um feito que não via há um ano: ampliou sua participação de mercado mesmo em plena “guerra das maquininhas”. Considerando os três maiores players do segmento, a fatia da número um do setor foi a 50,6% no segundo trimestre contra 49,4% nos três meses anteriores. A fatia da Rede, do Itaú Unibanco, diminuiu de 35,6% para 35%, e a da Getnet, do Santander Brasil, de 15% para 14,4%.

Ringue

A Cielo ampliou seu market share no segundo trimestre a despeito de a Rede ter crescido seu volume financeiro em ritmo mais acelerado no segundo trimestre como reflexo da sua agressividade na linha de antecipação de recebíveis. No comparativo anual, Cielo teve alta de 8,9%, Rede, de 12,1%, e Getnet, do Santander, de 6,35%.

Cada um com suas armas

Desde o fim do ano passado, a Cielo conseguiu ampliar seu market share em 2,5 pontos porcentuais frente às rivais Rede e Getnet. A conquista reflete a reestruturação capitaneada pela gestão de Paulo Caffarelli, que tenta colocar a líder nos trilhos e adequá-la ao ambiente de intensa concorrência no setor de maquininhas. O foco é share e não mais rentabilidade. Vale lembrar que, na outra ponta, Getnet e Rede engataram movimentos agressivos em taxas na antecipação de recebíveis para atrair os lojistas.