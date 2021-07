Com oferta menor, Agrogalaxy já tem demanda de duas vezes para IPO

A Agrogalaxy, plataforma de varejo de insumos agrícolas, desembarcou sua oferta de ações (IPO, em inglês), com pretensão de levantar cerca de R$ 520 milhões, considerando o preço da ação a R$ 15,12, o meio da faixa, e os lotes extras. Com uma operação focada no uso da tecnologia para ganho de eficiência e margem, em um setor ainda de baixa representatividade na bolsa, a empresa já tem um número de investidores interessados que cobre duas vezes a oferta pelo preço mínimo da faixa, de R$ 13,75.

A operação foi retomada com um tamanho inferior à metade do que a empresa chegou a considerar na segunda janela do ano. Em abril, a Agrogalaxy cancelou sua oferta, que superava a casa do R$ 1 bilhão. Também decidiu conduzir o processo junto a um grupo restrito de investidores, ao contrário da tentativa anterior, em que o esforço de distribuição seria amplo. A decisão de suspender a oferta em abril foi tomada por conta da volatilidade do mercado em meio à terceira onda do covid-19 e à instabilidade política.

O sucesso do IPO de R$ 1,3 bilhão da 3Tentos Agroindustrial, distribuidora gaúcha de insumos agrícolas, na semana passada, empurrou a oferta da Agrogalaxy. A 3Tentos teve demanda de três vezes para sua oferta.

O apetite de fato vai ser testado na quarta-feira (21) quando ocorre o processo de venda (bookbuilding). O Itaú BBA será o coordenador líder da oferta, juntamente com XP Investimentos, UBS BB, banco Safra e o Banco ABC Brasil, como demais coordenadores.

