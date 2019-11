Com oferta multibilionária, Luiza deve reforçar serviço, como faz a Amazon

A oferta de ações do Magazine Luiza, que pode superar os R$ 5 bilhões, chamou ontem a atenção dos investidores e está movimentando as apostas do mercado sobre o destino desses recursos. O fato é que a companhia, além de investir em tecnologia, vai apostar na entrega de serviços, com o mote “Magalu as a service”. A área tem sido prioridade da empresa e a aproxima do que é feito pela gigante americana Amazon. Assim, o Magazine Luiza pretende aumentar o leque de serviços oferecidos aos varejistas de seu marketplace, shopping virtual que reúne outros lojistas, como antecipação de recursos a receber e logística. Queridinha do mercado, a empresa apresentou resultado que saltou aos olhos e viu seu valor de mercado crescer em R$ 4,37 bilhões na quarta-feira.

Gigante. Agora, a companhia mostrará durante um roadshow, que são reuniões com investidores, qual será o objetivo da rodada de investimentos. Neste ano, a companhia comprou a Netshoes, em um processo competitivo, ampliando seu leque de atuação. Para se ter uma ideia do tamanho da oferta, a Vivara e C&A estrearam na Bolsa com valor de mercado na casa dos R$ 5 bilhões. Ela é ainda muito superior à feita há dois anos pelo próprio Magazine Luiza, que foi de mais de R$ 1 bilhão. Se depender de caixa para enfrentar a Amazon, que anunciou esta semana a entrada em novas áreas no Brasil, entre elas bebidas e produtos pet, a rede varejista brasileira não terá problemas.

Pra lá e pra cá. No fato relevante divulgado ao mercado, o Magalu informou que o dinheiro captado teria uma longa lista de propósitos. Dentre eles, a expansão da plataforma de marketplace, abertura de novas lojas e, ainda, aquisições. A oferta será coordenada pelos bancos Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Banco JPMorgan, BB Investimentos, Bradesco BBI, Banco Morgan Stanley e Santander Brasil.

